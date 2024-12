Anne Périer est nommée directrice de 1RCF Belgique

Pour Jacques Galloy : "Après 6 années de préparation, fondation et développement de 1RCF Belgique, je me réjouis de passer le relais à Anne. Je suis convaincu qu’avec toutes les équipes avec lesquelles j’ai eu le bonheur de collaborer, Anne, leader enthousiaste et déterminée, saura poursuivre le développement et mener 1RCF Belgique dans le nouveau monde digital. Anne connaît déjà bien le réseau RCF, son partenaire stratégique CathoBel et l’univers chrétien à Bruxelles, en Belgique et même en France. Personnellement, je reste au Conseil d’administration pour accompagner la transition. Je suis content d’avoir contribué à mettre sur orbite ce formidable média national. J’en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont soutenu la création d’1RCF Belgique. Ensuite, je vais développer d’autres projets professionnels et associatifs".