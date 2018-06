Animateurs : une formation pour mieux prononcer les mots en anglais

"À l’instant, nous venons d’écouter calvine ari, avec file sur Radio numebère ouane". Nos animateurs ont souvent de bonnes voix et vrais talents d’élocutions, en revanche la prononciation des mots en anglais laisse parfois à désirer. C’est pour palier à ce constat que Valérie Sansa lance une formation pour aider les animateurs à perfectionner leur anglais. "Afin d'améliorer l'image de votre radio, disons “goodbye” au charabia franco-anglais. Anglophone, écoutant la radio, on a parfois du mal à comprendre l'annonce des titres de chansons anglo-saxonnes" explique la formatrice pour justifier cette démarche. "À l'heure du web et de l'internationalisation des médias et réseaux sociaux, il est plutôt cool de bien prononcer la langue la plus commune dans le monde de la musique moderne".