Angèle réveille les auditeurs de Contact FM

Contact FM, première radio régionale au nord de Paris, reçoit Angèle pour une émission en direct et en public, ce vendredi 18 mars entre 6h et 9h30 au Centre Arc en Ciel de Liévin (Pas-de-Calais).

L'interprète donne rendez-vous aux auditeurs en toute intimité dans "Le Réveil du #Grand Nord", la matinale de Contact FM, pour répondre aux questions de Nico et Lily et pour chanter avec eux ses chansons en live.

Pour gagner leurs invitations, les auditeurs peuvent envoyer ANGELE par SMS au 7.14.15.