Amir et Jeck au prochain "Contact VIP" de Radio Contact

Cette soirée est une opportunité pour les auditeurs de la station de vivre une expérience musicale plus proche et personnelle. "Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos auditeurs une expérience aussi exclusive" a déclaré Johann Antigny, directeur des antennes de Rossel Radio "Cela renforce notre engagement et notre désir de créer des liens uniques entre la radio et nos auditeurs."

Les invitations pour cet événement exclusif ne peuvent être gagnées que via Radio Contact. Les auditeurs sont invités à envoyer le mot "LIVE" par SMS au 7.14.15 (2x0,75€ + sms) pour tenter leur chance...