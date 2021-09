Amel Bent devient animatrice sur NRJ

Durant une semaine, et pour le plus grand plaisir de ses fans, Amel Bent sera seule, aux commandes pour une émission radio inédit, à l’occasion de la sortie de son nouvel album "Vivante" (disponible le 1er octobre). Accompagnée de ses invités, Amel Bent aura carte blanche pour animer cette émission spéciale, pleine de surprises. "De l’humour, des délires, des confidences et de la musique" promet NRJ.

La première émission sera diffusée le 4 octobre à partir de 20h, sur NRJ.