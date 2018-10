Alternantes FM lance une campagne de crowdfunding

Alternantes FM souhaite donc offrir à ses auditeurs un confort d'écoute optimal tout en leur permettant de connaître instantanément, depuis son site internet, les titres diffusés à l'antenne. Afin d'atteindre cet objectif et se désengager d'un opérateur extérieur, la radio a besoin d'acquérir un serveur de diffusion performant et un nouveau logiciel de programmation d'antenne. Alternantes FM a donc mis en place une campagne de crowdfunding pour permettre à ses auditeurs et aux nantais de soutenir la radio dans cette aventure.Alternantes FM, créée en 1987, compte 3 salariés et une cinquantaine de bénévoles actifs dans l'animation et la technique.Pour participer au crowdfunding, c'est ICI