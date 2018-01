Alouette offre "un an de carburant"

Du 8 au 12 janvier, dès la diffusion du signal : "Bruitage voiture + Alouette vous offre 1 an de carburant !", les auditeurs sont invités à composer le 0820 90 9000 pour se sélectionner et tenter de remporter "Un an de carburant". L'équipe d'Alouette procèdera au tirage au sort ce vendredi 12 janvier entre 8h00 et 9h00.

Rappelons qu'Alouette est la seule radio en région à atteindre 1 point d'audience nationale ce qui en fait la première radio régionale de France. Bénéficiant d’une forte identité musicale et jouant à fond le jeu de la proximité (90 flashes et rubriques d’information chaque jour), le format spécifique de la station lui permet de fidéliser un auditoire multi-générationnel.