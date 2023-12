Alouette : les auditeurs rencontrent Gaëtan Roussel

Gaëtan Roussel sera en direct des studios d’Alouette pour 2 heures "au plus près des auditeurs". Il se confiera sur son dernier album, ses projets, ses envies et participera aux différents rendez-vous de l’émission. Le chanteur emblématique de Louise Attaque répondra également aux questions des auditeurs d’Alouette déposées sur less réseaux sociaux. Il se produira le soir même lors du Live Alouette sur la scène de Bocapole à Bressuire.

Une dizaine d’auditeurs pourront rencontrer Gaëtan Roussel dans les studios après l’émission pour "un moment d’échange en toute intimité". Pour gagner leur rencontre, les auditeurs doivent s’inscrire sur alouette.fr.