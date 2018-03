Alouette invite ses auditeurs en Russie

Pour participer, les auditeurs doivent écouter Alouette du 12 au 16 mars 2018, entre 5h et 22h et appeler le 0 820 90 9000 dans les 3 minutes après diffusion du signal du jeu pour se sélectionner pour le tirage au sort qui aura lieu le vendredi 16 mars 2018 entre 18h et 19h.

Ils peuvent également s’inscrire sur alouette.fr dans la rubrique “Partez en Russie, Alouette les invite à vivre un match de la Coupe du Monde” et remplir le formulaire d'inscription au plus tard le 16 mars 2018 - 18h (horodatage assuré par le site de l’organisatrice) permettant ainsi de doubler les chances de gagner.