Alouette gagne des auditeurs à Nantes

Ainsi, avec 22 100 auditeurs chaque jour à son écoute, Alouette, qui est également la radio régionale de France la plus écoutée, est la première radio locale à Nantes et sur son agglomération. Alouette compte 43 fréquences et couvre 4 régions administratives de Jonzac à Morlaix, pénétrant largement à l'intérieur des terres jusqu'à Laval ou Limoges.

En ce début d'année, la station dont la direction est confiée à Sébastien Lebois, organise de nombreux événements. Le prochain aura lieu ce jeudi 31 janvier à 20h30. La radio organisera un "Concert Privé" qui réunira Zazie et Gaëtan Roussel au Méga CGR de La Rochelle.