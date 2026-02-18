Alouette accueille Gaëtan Roussel pour une émission spéciale

Gaëtan Roussel sera interviewé par Luka, qui le questionnera sur son actualité musicale et la sortie de son dernier album studio "Marjolaine". L’échange abordera également sa prochaine tournée en France dès le mois de mai ainsi que les autres projets de Gaëtan Roussel. Les auditeurs d’Alouette ont dès à présent la possibilité de poser leurs questions directement à Gaëtan Roussel via les réseaux sociaux de la radio. L’artiste y répondra en direct entre 17h et 18h dans l’Access Alouette.

Un jeu-concours complète le dispositif. Une quinzaine d’auditeurs privilégiés auront la possibilité de rencontrer Gaëtan Roussel dans les studios d’Alouette à l’issue de l’émission, lors d’un tête-à-tête exclusif avec le chanteur. Pour tenter de gagner leurs invitations, les auditeurs doivent s’inscrire sur alouette.fr.