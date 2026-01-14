Alouette lance un podcast qui donne envie de tout quitter

Alouette poursuit le développement de son offre audio digitale en lançant "Ils ont tout quitté (ou presque)", un podcast mensuel centré sur les parcours de vie à l’étranger. À travers ce format, la radio régionale propose des témoignages directs de personnes ayant vécu une expatriation professionnelle ou une mobilité étudiante, en particulier dans le cadre du programme Erasmus.

Chaque épisode s’attache à montrer les effets concrets de ces expériences sur les trajectoires personnelles des invités.

Les premiers épisodes, déjà disponibles à l’écoute, donnent la parole à Aurore, Nathalie et Marine. Leurs récits évoquent des situations contrastées : départ en solitaire, choc culturel, rencontres décisives, épisodes de solitude ou adaptation à un environnement inconnu.

