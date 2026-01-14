La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 14 Janvier 2026

Alouette lance un podcast qui donne envie de tout quitter


Alouette enrichit son offre de podcasts avec "Ils ont tout quitté (ou presque)", une nouvelle série audio consacrée aux récits de départs à l’étranger. Chaque mois, des invités y partagent leur expérience d’expatriation ou d’Erasmus. Les trois premiers épisodes sont disponibles sur alouette.fr et les plateformes d’écoute.



Alouette poursuit le développement de son offre audio digitale en lançant "Ils ont tout quitté (ou presque)", un podcast mensuel centré sur les parcours de vie à l’étranger. À travers ce format, la radio régionale propose des témoignages directs de personnes ayant vécu une expatriation professionnelle ou une mobilité étudiante, en particulier dans le cadre du programme Erasmus.
Chaque épisode s’attache à montrer les effets concrets de ces expériences sur les trajectoires personnelles des invités.
Les premiers épisodes, déjà disponibles à l’écoute, donnent la parole à Aurore, Nathalie et Marine. Leurs récits évoquent des situations contrastées : départ en solitaire, choc culturel, rencontres décisives, épisodes de solitude ou adaptation à un environnement inconnu.


L’objectif de la série est de documenter ces moments de transition de manière sincère et sans filtre. Le ton adopté mêle nostalgie, enthousiasme et prise de recul, dans une logique de proximité avec l’auditeur.

Un rythme mensuel et une diffusion multi-plateformes

Le podcast "Ils ont tout quitté (ou presque)" est produit par Alouette avec un rythme d’un épisode par mois. Les trois premiers épisodes sont accessibles dès à présent sur alouette.fr ainsi que sur l’ensemble des plateformes de podcasts, ce qui garantit une large diffusion. Ce nouveau programme s’inscrit dans une stratégie éditoriale de renforcement de l’offre audio à la demande portée par la radio, en complément de sa diffusion linéaire.

