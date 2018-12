AliExpress mise sur Skyrock €

Les 8 000 kilomètres qui séparent Pékin de Paris n’ont pas été un frein, loin de là. Car l’histoire entre AliExpress, le site de commerce chinois en ligne du Groupe Alibaba, spécialisé dans la vente de produits à prix bas, et la radio musicale Skyrock du PDG et fondateur Pierre Bellanger, ressemble à une jolie idylle. "AliExpress est une marque qu’on a directement appréciée, présente le très communicant Loïc Denize, directeur du studio Skyrock en charge de produire des opérations spéciales. Elle avait une vraie cote auprès de la tranche jeune de notre public. Cela fait désormais deux années que l’on travaille ensemble." La problématique d’AliExpress, "market place", basée en Chine, était relativement simple : accompagner le développement de la marque sur du grand public, elle qui était déjà présente auprès d’une cible professionnelle. Et la radio a pris tout son sens. "Elle est toujours très populaire en France et nous permet de toucher un grand nombre de personnes. On voulait interagir avec le public par l’intermédiaire de l’animateur radio et récompenser l’auditeur avec un super cadeau d’AliExpress", commente May, responsable des relations publiques de la marque en Chine. "Nos échanges ont rapidement été très intéressants, se remémore Loïc Denize. On parle en anglais. J’ai présenté notre radio et on a ensuite échangé autour d’une communication one-shot sur le double 11, en date du 11 novembre qui est un événement très important en Chine. C’est la fête des 1, celle des célibataires. C’est le jour où l’on s’autorise à offrir un cadeau à soi-même."