Alexandre Devoise et Sophie Coste à la matinale de Chérie FM

Dès leur réveil, les auditeurs seront accompagnés par le nouveau "duo d’animateurs complices" qui les accompagnera tous les jours avec "la plus belle musique". Pour la station : "cette matinale garantit tous les matins un réveil riche en bonne humeur et en émotion et sera incontestablement le rendez-vous de cette rentrée". Tous les matins, les auditeurs pourront gagner jusqu'à 5000 € cash avec le jeu de “L'anniversaire Chérie”. Les Chéries Kids seront également de retour et répondront avec leur spontanéité aux questions des animateurs sur l’actualité.