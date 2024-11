Albi s’illumine avec le 100% Radio Live de Noël

C’est au cœur d’Albi, dans le cadre féérique de la cathédrale Sainte-Cécile, que 100% Radio et la ville accueilleront le 100% Radio Live de Noël, un rendez-vous musical gratuit qui promet de marquer les esprits.

Samedi 7 décembre, de grands noms de la scène francophone et de jeunes talents partageront la scène : Joseph Kamel, Chimène Badi, Chiloo, Esmée et Jonas Snitt, Léa Zelia et Adryano, Adèle et Robin, sans oublier Clément Leroux. Ce moment de fête et de musique, ouvert à tous, est une belle occasion de célébrer Noël en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale et festive.