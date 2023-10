Airzen lance 17 collections de podcasts

Selon l’étude Global Audio 2023 de Médiamétrie, les auditeurs écoutent majoritairement des podcasts (natifs ou non) de plus de 15 minutes. Partant de ce constat, et afin de répondre au mieux aux attentes de sa cible, AirZen Radio mise désormais sur le podcast long format pour développer son audience. En Île-de-France, l’audience globale d’AirZen Radio est désormais de 102 000 auditeurs de 13 ans et plus. Ce résultat d’avril à juin 2023 montre une progression de l’audience de 25% par rapport à la même période en 2022. Des chiffres très encourageants que nous analysons comme significatifs de l’intérêt d’une nouvelle audience vers des thématiques positives et engagées.