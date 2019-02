Airplay Music Awards : le palmarès 2019 et les photos

Yacast a remis ses traditionnels prix annuels au cours d'une cérémonie s’est déroulée, ce jeudi soir, au Ricard Live Music à Paris, en présence de Franck Riester, ministre de la Culture mais également les principaux professionnels du monde de la musique et des médias : Olivier Nusse, Président d’Universal Music, Emmanuel de Buretel (Because Music), Christophe Sabot, (CSTAR), Tristan Jurgensen (DG de Fun Radio et RTL2), François-Xavier Meslon (CSA), Alexandre Lasch (DG du SNEP), Jérôme Roger (SPPF – UPFI).