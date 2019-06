Agnès Pannier-Runacher lance le premier podcast gouvernemental natif

A raison de deux publications par mois et en prenant appui sur l’actualité économique et industrielle, ce podcast permettra à la secrétaire d’État de donner aux auditeurs des clés de lecture et de compréhension sur "la stratégie de reconquête industrielle et de revenir sur les actions mises en oeuvre par le Gouvernement". En complément de ce travail de pédagogie, le podcast permettra de donner régulièrement la parole à celles et ceux qui font l’industrie d’aujourd’hui et de demain. Le premier épisode est d'ailleurs consacré à la reconquête industrielle. Le podcast est hébergé par la plateforme française Ausha . Il est aussi disponible sur Spotify et Deezer.