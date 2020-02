Africa Radio salue la mémoire de Hervé Bourges

Les membres du Conseil d’administration d’Africa Media, la société éditrice du programme Africa Radio en France et ceux d’Africa Radio Abidjan, Manu Dibango, Jean-Michel Sévérino, Asalfo, Momar Nguer, Lionel Zinsou, Georges Courrèges, Sébastien Boyé et Marc Delatte s’associent au Président du Conseil d’administration pour adresser toutes leurs pensées à son épouse et à ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. Manu Dibango, compagnon de route d’Hervé Bourges depuis 50 ans a fait part "de sa peine immense à l’annonce de son départ et salue un frère".

"Hervé Bourges a participé avec passion à la vie de la radio depuis 15 ans" a déclaré Dominique Guihot PDG d’Africa Radio, "avec simplicité et engagement. Qu’il en soit vivement remercié. Il nous a toujours poussé à aller de l’avant, à croire en nos rêves. Venant d’un homme avec un tel parcours, ce soutien a été précieux et irremplaçable".