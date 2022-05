Africa Radio : deux trophées à la Convention des Indés Radios

La radio publie un nombre important de podcasts extraits ou adaptés de ses émissions. "Ce trophée récompense notre politique de contenus" se félicite Salah Eddine Gakou, journaliste et responsable multimédia chez Africa Radio. "Grâce au partenariat signé avec Ausha, nous touchons de plus en plus de publics nouveaux, qui n’étaient pas forcément des auditeurs réguliers de la radio auparavant mais qui s’intéressent aux contenus liés à l’Afrique. Nous avons encore un gros potentiel de développement. Nous sommes présents sur Spotify, Deezer, Podcasts Addict, Amazon Music et Google Podcasts".

La radio s’est également vue décerner le Trophée de la meilleure diffusion publicitaire qui récompense la rigueur d'une station dans le cadre rigueur de la gestion et de la diffusion de ses écrans publicitaires.