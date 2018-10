Africa N°1 dévoile sa nouvelle application

L'application affiche également l'ensemble des titres diffusés sur l'antenne et la pochette de l'album, lorsque le titre est extrait d'un album. "C'est paradoxalement la partie qui nous a demandé le plus de travail", explique Dominique Guihot, le Président Directeur Général d'Africa n°1. "Les titres que nous diffusons viennent majoritairement du continent africain. Et les artistes qui nous les envoient n'ont pas tous un visuel à proposer ou une pochette d'album. Mais nous tenions beaucoup à cette exposition des artistes qui font la spécificité de la radio africaine".

L'application permet enfin d'accéder à toutes les émissions, les podcasts, l'agenda culturel et les radios thématiques créées par Africa N°1 : Africa Club, Coupé Décalé, Mandingue, Naïja, Rumba et Sélecta.