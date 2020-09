"Affaires Sensibles" : des grands faits divers dans un livre de Fabrice Drouelle

Faits divers, politique, économique, social, culturel ou sportif des années 1950 à nos jours, cet ouvrage revient sur 25 grandes affaires, aventures et procès qui ont marqué les cinquante dernières années en France, en Europe et dans le monde. 25 affaires sensibles choisies avec soin et qui aujourd’hui encore nous questionnent : "C'est le pain qui tue !" Retour sur cette affaire hallucinante et jamais résolue du pain maudit de Pont-Saint-Esprit ou encore "Une tâche de sang sur la neige blanche" : malgré une enquête criminelle de dimension planétaire, la jus/ce n’a jamais réussi à trouver le coupable du meurtre du Premier ministre suédois le 28 février 1986. Autre histoire : "L’horreur au coeur des vacances" qui nous ramène au 11 juillet 1978 : un camion-citerne transportant plus 20 tonnes de propylène, une substance très inflammable, explose sur une route nationale qui borde un terrain de camping de la Costa Dorada.