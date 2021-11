Adthos Creative Studio : des publicités avec des voix synthétiques

En ce moment, Adthos Creative Studio a créé une campagne prête à l'emploi pour les stations de radio visant à encourager la vaccination. Cette campagne peut être téléchargée et utilisée gratuitement (lire également ICI ), avec des promos couvrant 6 500 villes dans 40 pays, et dans 70 langues et dialectes. Pour les États-Unis, elle inclut les 1 000 plus grandes villes du pays.Avec plus de 13 000 créations, et soutenue à sa sortie par des stations totalisant plus de 250 millions d'auditeurs hebdomadaires, il s'agit de la plus grande campagne publicitaire audio de l'histoire.