Activ Radio offre des "câlins gratuits" à ses auditeurs

En ce début d’année 2020, chargé par une actualité morose et des mouvements sociaux, Activ Radio a souhaité proposer une opération positive visant à défendre la joie de vivre et le contact humain. C’est donc une semaine d’opération "câlins" que la radio propose à ses 160 000 auditeurs pour vaincre la déprime et remettre le bien être au coeur de l’actualité. Durant la semaine du 20 au 24 Janvier 2020, la mascotte Activ viendra chaque jour entre 12h et 13h à la rencontre des auditeurs dans une ville annoncée le matin à l’antenne. Le lundi place de l’hôtel de ville à Saint-Etienne, le mardi place Gambetta à la Talaudière, le mercredi place de l’hôtel de ville à Roanne, le jeudi place du Breuil à Firminy et le vendredi rue Tupinerie à Montbrison. La mascotte ACTIV sillonnera les rues pour distribuer des "câlins gratuits" et remettre aux habitants des mini-mascottes magnets : "1 câlin = 1 cadeau".