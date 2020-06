Activ Radio déconfine six podcasts et une webradio

Six podcasts Activ sont désormais disponibles. Sur les 30 premiers jours, plus de 1 200 écoutes ont déjà été enregistrées. En tête des audiences, les flashs d’informations locales. Ils représentent la moitié de l’audience podcast. Ensuite, c’est le traditionnel horoscope, puis L’Actu des People, Les Audiences TV, La Minute Hashtag (l’actu sur les réseaux sociaux) et enfin le Before Activ, l’émission électro. Ces podcasts sont diffusés quelques minutes après leur diffusion en direct sur activradio.com, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, TuneIn, Soundcloud...