Acast s’associe à Focuscrite pour rendre le podcast plus accessible

"Focuscrite est le meilleur de l'industrie en matière de technologie audio et notre partenariat offre aux créateurs le meilleur départ possible dans leur aventure podcast. Nous pensons que chaque podcasteur, quel que soit son milieu, doit pouvoir trouver son audience et générer des revenus grâce à ses créations et suivant ses conditions. Nous fournissons donc les outils et les ressources nécessaires pour les aider à y parvenir" a expliqué Elana Gurevich, chez Acast.

Pour Nicholas Howlett chez Focusrite : "En rapprochant nos deux marques, nous pouvons ainsi aider au mieux les créateurs et, en fin de compte, nous voyons plus de créateurs capables de partager leurs histoires. Ce partenariat permettra à davantage de podcasteurs et à davantage de podcasts, d'émerger avec une qualité audio meilleure que jamais".