Acast et le site de presse de la BNF signent un partenariat

"Grâce à notre association avec Acast, nous avons un apport de compétences et un regard sur le secteur du podcast intéressants et bénéfiques. En plus de nous accompagner sur cette connaissance du marché, la plateforme a une réelle force de diffusion et de monétisation" a expliqué Etienne Manchette, responsable Partenariats et Contenus chez BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France. "Le podcast est un autre mode de consommation avec le récit que permet l’audio. Grâce à celui-ci, on touche d’autres publics avec une nouvelle manière de s’approprier les archives de presse".

"RetroNews offre une opportunité unique de consulter numériquement les archives de la presse ancienne. En ajoutant le format du podcast à son offre, le site de presse de la BnF élargit le champ des possibilités à un format tendance qui est de plus en plus plébiscité" a, pour sa part, commenté Yann Thébault, directeur général d’Acast France. "Le podcast permet de redonner vie au contenu des archives de la Bibliothèque nationale de France".