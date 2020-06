Acast accompagne le site vie-publique.fr dans le lancement de son premier podcast

Rattachée aux services du Premier ministre, la DILA édite le site vie-publique.fr qui donne les clés pour comprendre les politiques publiques et les grands débats qui animent la société. vie-publique.fr a choisi la plateforme Acast pour l’accompagner et l’aider dans la production de podcasts. La plateforme conseillera vie-publique.fr dans ses choix éditoriaux et offrira sa capacité à distribuer plus largement ses contenus sur toutes les plateformes de diffusion. Les solutions technologiques proposées par Acast, notamment les outils d'analyse d'audience certifiée, sont également un atout. Le podcast "L’actualité de la vie publique" est gratuit et ne sera pas monétisé.



Crée en 2002, vie-publique.fr souhaitait, à la suite d'une refonte du site en octobre 2019, renouveler son offre en proposant des formats complémentaires au format classique de l'information écrite. La série "L'actualité de la vie publique" est déclinée en plusieurs saisons dont la première, sortie en février 2020, décrypte le fonctionnement et les enjeux des élections municipales avec dix épisodes au total.