Acast accompagne le groupe de presse CMI France

Grâce à ce partenariat, les podcasts de CMI France seront hébergés et diffusés par Acast. La plateforme apporte au groupe de presse une solution clé en main avec tous les outils nécessaires à un accompagnement personnalisé : éditorial, technologique, promotionnel et financier avec la monétisation de ses podcasts.

Au sein des services proposés par Acast, CMI France a été séduit tout particulièrement par la fiabilité technologique de la plateforme qui apporte des mesures d'écoutes certifiées par la norme IAB et l’outil de gestion de campagne qui peut être géré en libre service par le groupe. La formation offerte par Acast pour ses commerciaux de la régie ainsi que la connaissance du marché et le support que lui apporte la plateforme ont également motivé leur choix.