Acast a lancé le format de la "chronique co-brandé"

Pour rappel, la chronique sponsorisée est une offre de sponsoring exclusivement disponible via la régie publicitaire d’Acast et peut-être insérée au début, milieu ou à la fin d’un épisode de podcast (en pré-roll, mid-roll ou post-roll). Cette chronique permet aux podcasteurs plus de flexibilité et met l’accent sur la narration, puisqu’elle permet aux podcasteurs d’insérer le témoignage d’une personne extérieure au podcast ou encore de l’enregistrer dans un cadre différent du studio. L’opération avec Petit Bateau est un bon exemple, sur les conseils de son agence Fuse France (département partenariat et créativité de Re-Mind PHD), la marque a choisi d'investir le territoire du podcast par le biais de cette chronique sponsorisée. Grâce aux témoignages de podcasteurs ayant un ADN proche de celui de l'entreprise, Petit Bateau s'est positionné comme l'allié du quotidien des jeunes parents en mettant en avant la praticité et la durabilité de sa gamme naissance.