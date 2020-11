Acast/Patreon : une union en faveur de la création de contenus

En alliant leurs forces, selon le communiqué de presse, Acast et Pateron permettent aux créateurs de podcasts "de générer et de diversifier davantage de sources de revenus équitables'" ,"d'accéder à une capacité de monétisation de leurs créations sans précédent, et donc éventuellement de vivre de leur travail." Voici le témoignage de Patrick Beja, producteur indépendant qui utilise Acast et Patreon : "cette collaboration entre Acast et Patreon devrait faciliter la vie des créateurs et simplifier celle des auditeurs en nous offrant plus de flexibilité et de visibilité ainsi que de nouveaux outils plus adaptés à notre adaptés à notre activité." Grâce à cette alliance avec Acast, les podcasteurs de Patreon sont désormais en mesure de distribuer leurs créations de manière transparente et sécurisée sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Mais comment ça marche, concrètement ?