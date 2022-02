Acast : Pardon le Cinéma et Studio Minuit rejoignent l’aventure de l’abonnement

Cette solution permet à Victor Bonnefoy et John Mac de proposer différents paliers d’abonnement. Le premier avec un flux sans publicité et pour le second, des contenus exclusifs tels que des épisodes inédits avec des invités de renoms... Pour Victor Bonnefoy de Pardon le Cinéma, "Acast+ est l'occasion de pouvoir donner du contenu supplémentaire à notre public, en échange de son soutien. Qu'enfin tout le monde soit gagnant, sans rien perdre de ce qui existe déjà."

Pour rappel, la solution d’abonnement Acast+ permet aux podcasteurs de proposer aux abonné·es payant·es des flux accessibles avec différents avantages, tels que des épisodes en amont de leur sortie, des contenus exclusifs, l’écoute sans publicité et bien plus encore sur les différentes applications d’écoutes.