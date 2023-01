AURA FM et Radio Gresivaudan organisent 4 formations

La Fédération des Radios Auvergne Rhône-Alpes (qui fédère 39 stations locales associatives représentant 3 325 bénévoles et 253 salariés) avec Radio Grésivaudan organisent 4 formations des destinées aux personnels des radios associatives. Les formations FSER Podcast et Initiation Réseaux auront lieu lieu du mercredi 1er au vendredi 3 février 2023 de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Au total, plus de 25 heures de formation pour un coût 969 euros.La formation Animateur Radio Associative Polyvalent Module 1.2 se déroulera lieu du jeudi 2 au vendredi 3 février 2023 de 9h à 17h30. Au total, 14 heures pour un coût de 532 euros. Les places étant limitées, il est nécessaire de vous inscrire par mail auprès de Céline Leonardi : redaction@radio-gresivaudan.org