ARTE Radio accroît sa visibilité au sein de Radioline

"En offrant la plus grande diversité de radios et podcasts au monde, nous comptons aussi sur des marques ‘repères’ - notamment celles du service public – pour aiguiller nos utilisateurs vers des contenus de références, grâce à une visibilité accrue dans nos services" a précisé Xavier Filliol, directeur des opérations de Radioline. En effet, Radioline couvre l’ensemble des radios hertziennes internationales (161 pays) et les contenus natifs (webradios et podcasts) qui représentent plus de 60% de son catalogue et 20% de son audience en France.

Pour rappel, les radios peuvent gratuitement ajouter leurs flux à la base de données de Radioline, gérer leur contenu (logo, métadonnées, grille des programmes…) et accéder à leurs statistiques d’écoute grâce à une interface dédiée, l’ensemble étant encadré par une convention en ligne ratifiée par plus de 8 000 éditeurs de contenus du monde entier à ce jour.