AMI la radio passe en mode Noël

Comme chaque année, depuis plus de 13 ans, la radio du Père Noël est de retour mais, cette année, en DAB+ à Paris et à Monaco. Tous les jours, la station numérique proposera des idées cadeaux Tech, des jeux de Noël, des messages au Père Noël et une programmation musicale 100% Noël. "Le soir du réveillon, un Lutin sera dans le traineau du Père Noël pour suivre la distribution des cadeaux" annonce la radio.

AMI se présente comme "la radio des nouvelles technologies et de la culture Geek mais aussi du dialogue, de l’enrichissement, de la détente au service de tous les mondes".