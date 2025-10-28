La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 28 Octobre 2025 - 08:10

ALC [SOLUTION] OpenSkyMedia et Ulia : Révolutionner l'audio par l'intégration vidéo (Intégral)

Philippe Chapot accueille Rémy Tanaré, Océane Tremmel et Clément Savary pour discuter de l'évolution du morning audio et de l'installation du nouveau studio avec OpenSkyMedia. L'épisode explore les avantages et fonctionnalités du nouveau système vidéo intégré, avec une démonstration du player vidéo. L'impact de la vidéo sur l'audience et sa diffusion sur les réseaux sociaux est également abordé. Les invités partagent des détails techniques et le rôle crucial de OpenSkyMedia dans la gestion technique. Rémy offre un retour d'expérience sur la démo et discute des objectifs de développement d'Ulia, ainsi que de son modèle économique et des options d'abonnement. L'épisode se termine par des remerciements et la clôture. Publirédactionnel dans le cadre du CLUB HF : version intégrale offerte à tous.





- L'intégration de la vidéo dans le studio de Magnum la radio a permis d'améliorer l'engagement des auditeurs en leur offrant un aperçu des coulisses et en rendant les émissions plus dynamiques.
- OpenSkyMedia a développé et installé une infrastructure vidéo complète, incluant des caméras 4K et des écrans spécifiques, permettant une gestion flexible et automatisée de l'habillage visuel du studio.
- Le logiciel Ulia, conçu initialement pour des besoins internes, est maintenant utilisé par des professionnels pour simplifier la captation vidéo en direct et l'intégration d'éléments visuels dynamiques, tout en restant accessible aux débutants.



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


