ALC [SOLUTION] OpenSkyMedia et Ulia : Révolutionner l'audio par l'intégration vidéo (Intégral)

- L'intégration de la vidéo dans le studio de Magnum la radio a permis d'améliorer l'engagement des auditeurs en leur offrant un aperçu des coulisses et en rendant les émissions plus dynamiques.
- OpenSkyMedia a développé et installé une infrastructure vidéo complète, incluant des caméras 4K et des écrans spécifiques, permettant une gestion flexible et automatisée de l'habillage visuel du studio.
- Le logiciel Ulia, conçu initialement pour des besoins internes, est maintenant utilisé par des professionnels pour simplifier la captation vidéo en direct et l'intégration d'éléments visuels dynamiques, tout en restant accessible aux débutants.
