ACPM : une hausse 4% de la durée d'écoute en numérique €

Les chiffres donneraient presque le tournis. En 2023, l'ACPM a enregistré 3 milliards d'écoutes générées par 1 912 radios et 306 millions de téléchargements de podcasts générés par 842 podcasts. rappelons qu'en 2023, le groupe Lagardère a intégré le classement ACPM des radios digitales avec l'arrivée d'Europe 1, d'Europe 2 et de RFM. Par ailleurs, l'ACPM a accueilli 36 nouveaux podcasts en 2023 dont ceux de NRJ Global, du quotidien Le Monde ou encore ceux de Konbini, de l’INA et de Paradiso.

Pour les radios, les outils labellisés sont Infomaniak, adswizz, RadioKing, Saooti, RCS et CreaCast. Pour l'univers du podcast, les outils labellisés sont Acast, Audiomeans, audion, ausha et Saooti.