ACPM : un classement des podcasts les plus écoutés

Qu'ils soient natifs ou replays, chaque Podcast a dorénavant accès à cette certification ACPM, dès 750 euros HT par an. L’ACPM a également le plaisir d’annoncer qu’Audion rejoint Acast et Ausha dans la liste des membres associés labéelisés ACPM. Ce Label garantit à tous leurs clients une conformité totale avec les exigences drastiques de l’ACPM et leur permet d’envisager sereinement une certification de leurs chiffres. D’autres rejoindront très prochainement cette liste de partenaires.

La Lettre Pro de la Radio publiera ce classement en exclusivité dès 08h, ce mercredi.