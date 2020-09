ACPM : qui a écouté quoi cet été ?

Cet été, les Français ont écouté la radio et notamment les flux accessibles sur le Net. France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et France Culture sont les radios qui ont été les plus écoutées durant cette période estivale selon les classements dévoilés ce jeudi matin par l'Alliance des Chiffres pour la Presse et des Médias (ACPM). Toujours dans le Top 20, il faut noter les belles performances de FIP, Radio Meuh ou encore de Djam Radio.Les classements sont disponibles ci-dessous et pour le mois de juillet ICI et pour le mois d'août ICI