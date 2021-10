ACPM : les radios les plus écoutées sur le web

Avec plus de 27 millions d'écoutes depuis la France, et avec seulement un seul flux, France Inter domine très largement le classement des audiences digitales de l' ACPM en septembre. Plus bas, seule RMC se hisse au-dessus des 20 millions. Avec près de 600 flux différents, NRJ Group frôle les 12 millions. Le groupe est principalement amené par la seule radio NRJ qui enregistre plus de 8 millions d'écoute). Radio France préserve, sans surprise, sa place de poids lourd de la radio avec 64 millions d'écoutes actives grâce à ses 75 flux différents. Soulignons la performance du groupe régional Espace Group qui a enregistré, en septembre, près de 6 millions d'écoutes depuis la France avec 185 flux et surtout, une durée moyenne d'écoute de plus de 43 min.