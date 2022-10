ACPM : les radios les plus écoutées sur le Net

Les groupes Radio France (78 flux), NRJ (794 flux), Altice Média (3 flux), Indés Radios (501 flux) et RTL (3 flux) se positionnent comme les groupes les plus écoutés. En septembre, les flux de Radio France ont généré 72 253 681 écoutes à l'international. Les radios France Inter, RMC, franceinfo, RTL er NRJ forment le Top 5 du classement par marques. France Inter, RMC, franceinfo, RTL et NRJ sont les radios les plus écoutées : elles génèrent chacune une audience mensuelle supérieure à 10 millions d'écoutes. Radio France place 4 de ses 7 radios dans le Top 10 et NRJ Group 3 de ses 4 stations.

France Bleu Provence (46e), France Bleu Nord (52e) et France Bleu Saint-Etienne Loire (56e) Loire sont les radios locales de Radio France les plus écoutées.