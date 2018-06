ACPM : les flux digitaux les plus puissants en mai

En mai, RMC se hisse à la première place du classement des marques de radios les plus diffusées. Elle est suivie par les flux premium de France Inter, franceinfo, NRJ et Skyrock. Dans ce Top 25, on note également le bond spectaculaire de la radio Beur FM (1 293 697 écoutes actives) en ce mois de Ramadan (ce qui est également le cas pour France Maghreb 2 avec 332 390) mais aussi de deux flux motorisés par Skyrock : "Skyrock 100% Français" et "Skyrock Klassik"s. Avec une moindre notoriété auprès du grand public, Radio Meuh et Djam Radio parviennent toujours à se maintenir dans ce classement. Avec 70 flux différents, le groupe Radio France aura enregistré en mai dernier 39 766 539 écoutes actives depuis la France pour 52 229 761 écoutes actives à l'international. Soulignons que France Bleu Provence (220 570), France Bleu 107.1 (185 306) et France Bleu Nord (135 991) sont les locales de France Bleu les plus écoutés en numérique.Tous les résultats sont insérés ci-dessous ou peuvent être téléchargés ICI