ACPM : le classement estival des radios les plus écoutées

France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et FIP sont les radios les plus écoutés en août. Radio France place 3 de ses stations dans les premières places : franceinfo, FIP et France Culture. Le réseau régional Champagne FM apparaît en 15e position avec 925 717 écoutes depuis le France pour une durée d'écoute de 12 min 16. Sa grande soeur Contact FM est 19e.Le classement par groupes et réseaux voit Radio France tenir solidement la première place avec plus de 53 millions d'écoute. Suivent NRJ Group puis Les Indés Radios, NextRadioTV et Espace Group.Une partie des résultats est consultable ci-dessous. L'intégralité du classement par radios est accessible ICI