ACPM : le Top 20 des sites d'actualités

La radio est la média de la mobilité par excellence. Le classement de l'audience des applications mobiles et tablettes laisse une bonne place à la radio même si la concurrence y est féroce. franceinfo, France Inter, RMC, Radio France y apparaissent dans les 20 premières place. Suivent NRJ, Europe, France Bleu, France Culture et RFI dans les 50 premières places. Plus bas dans le classement, il faut saluer une nouvelle fois la présence de la radio régionale Tendance Ouest à la 91e place avec près de 120 000 visites totales en février dernier. C'est la seule radio indépendante à se faire une place dans le Top 100.Dans le classement des sites fixes et mobiles grand public, c'est plus compliqué puisque ce classement est notamment trusté par les sites de la presse en générale et régionale en particulier.Les résultats sont accessibles ci-dessous ou en téléchargement ICI et LÀ . La synthèse de l'ensemble des classements est disponible ICI