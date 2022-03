ACPM : l'audience des radios sur le web

France Inter, RMC, franceinfo, RTL et NRJ. Voilà pour le peloton de tête des radios les plus écoutées sur le web en février selon la dernière étude de l'ACPM. France Inter et RMC sont les deux seules radios à se hisser au-dessus des 20 millions d'écoutes depuis la France. Dans le Top 15, RTL2 enregistre la plus longue durée d'écoute : 1h17 (contre 1h06 pour Chérie FM et 1h02 pour FIP). Mastodonte de ce classement, Radio France avec près de 71 millions d'écoutes actives depuis la France avec seulement 76 flux différents.

Soulignons aussi les performances des régionales Alouette et de Radio Scoop dans les 50 premières places. Enfin, France Bleu Provence, France Bleu Nord et France Bleu Paris sont les 3 locales de Radio France les plus écoutées.