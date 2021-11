ACE Medias Tools devient revendeur de Densitron

Maintenant, la société a ajouté l’IDS de Densitron à un portefeuille impressionnant qui comprend Digigram, Lawo et OmniPlayer et Music Master. Pour Arnauld Vallin, président et cofondateur d’ACE : "IDS continue de trouver un écho auprès des clients de la radiodiffusion en raison de sa conception ingénieuse et de sa capacité inégalée à connecter, contrôler et automatiser les appareils et les activités dans et autour du studio. Nous sommes impatients d’accroître encore sa visibilité sur le marché français dans notre nouveau rôle de revendeur IDS".