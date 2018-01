A2PRL au Salon de la Radio 2018

L’occasion pour Sylvain Athiel et son équipe de présenter les offres consacrées aux grands événements sportifs de l’année 2018. Jeux Olympiques (dès le 9 février) , Roland Garros, Tour de France et Coupe du Monde de Foot. Des épreuves populaires, des rendez-vous présentés par des journalistes professionnels spécialisés et des contenus sponsorisables. Ces offres sont accessibles à toutes les radios, même non abonnées aux flux d’info A2PRL.

En ce qui concerne l’information nationale et internationale, grâce au savoir-faire de son équipe, A2PRL peut répondre aux attentes de chaque radio. Du flash de 2 mn, le format "tout terrain", complet et condensé à la fois, présenté à deux voix entre 7h et 9h pour un format encore plus rythmé au journal de 5 mn.