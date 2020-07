À la rentrée, Ophélie Meunier rejoint RTL

Ophélie Meunier commenter l’actualité en toute liberté. Des centaines d’invités parmi les plus prestigieux ont ainsi fait de cette émission une référence depuis sa création, en 1966.

"Nous sommes ravis d’accueillir Ophélie Meunier sur notre antenne à la rentrée : son empathie, son sens de l’actualité et bien sûr son expérience à la tête de Zone Interdite et du 19:45 depuis 4 ans sont de véritables atouts pour RTL" a souligné Jacques Esnous, directeur de l’information de RTL.