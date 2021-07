À Paris, FIP est devant les radios musicales

Avec 3% d'audience cumulée. et 304 000 auditeurs en moyenne chaque jour, FIP termine donc la saison avec sa meilleure vague historique. La part d'audience est de 3.8%. Et à Paris intra-muros, avec 6.5% d'audience cumulée, FIP est la radio la plus écoutée et devance toutes les musicales.

Sur le numérique, tous les indicateurs sont aussi à la hausse. La station de Radio France continue de conquérir les auditeurs grâce au développement de ses 8 webradio avec donc, des indicateurs à la hausse (nombre d'écoutes actives monde, durée d'écoute monde). Sur la saison, FIP et ses webradios conservent la 5e place du classement ACPM des radios digitales avec 13.6 millions d'écoutes en direct par mois (soit + 29% par rapport à la saison dernière).