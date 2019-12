À Nantes, SUN lance un appel aux dons

"Pour garantir l’indépendance de SUN et soutenir leur développement sur la région, sans vous promettre autre chose qu’une radio de la meilleure qualité possible, toujours plus proche de vous. Parce qu’on sait que vos oreilles aiment entendre les talents émergents, les initiatives du territoire, les histoires près de chez nous" explique la radio associative, figure du paysage radiophonique nantais. Et SUN d'expliquer comment seront utilisés les dons des auditeurs : 30 euros pour 15 min d'émission, 120 euros pour un casque, 360 euros pour un micro ou encore 1 500 euros pour le coût d'une diffusion mensuelle.

La station diffusée à Nantes (93.0) et à Cholet (87.7) revendique 20 000 auditeurs quotidiens.